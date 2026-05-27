Automazione industriale a SPS Italia il nuovo asse Sonepar-Cignoli-Siemens

Da quotidiano.net 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A SPS Italia è stato annunciato un nuovo asse tra Sonepar, Cignoli e Siemens, dedicato all’automazione industriale. L’evento ha evidenziato l’attenzione sulla digitalizzazione e sull’intelligenza artificiale industriale, con un focus particolare sulle piccole e medie imprese. Durante la fiera sono stati presentati progetti e soluzioni innovative rivolte a migliorare efficienza e competitività nel settore. La collaborazione mira a sviluppare tecnologie avanzate per il mercato industriale italiano.

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