Automazione industriale, a SPS Italia il nuovo asse Sonepar-Cignoli-Siemens

Notizia in breve

A SPS Italia è stato annunciato un nuovo asse tra Sonepar, Cignoli e Siemens, dedicato all’automazione industriale. L’evento ha evidenziato l’attenzione sulla digitalizzazione e sull’intelligenza artificiale industriale, con un focus particolare sulle piccole e medie imprese. Durante la fiera sono stati presentati progetti e soluzioni innovative rivolte a migliorare efficienza e competitività nel settore. La collaborazione mira a sviluppare tecnologie avanzate per il mercato industriale italiano.