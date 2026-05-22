Sonepar Italia sarà presente al Data Center Nation Milano 2026

Da iltempo.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sonepar Italia annuncia la propria partecipazione a Data Center Nation Milan 2026, evento che si terrà all’Allianz MiCo di Milano mercoledì 27 maggio. La manifestazione è dedicata alle infrastrutture digitali e ai Data Center, e rappresenta un punto di riferimento nel settore. La partecipazione dell’azienda si inserisce nel calendario di incontri dedicati alle tecnologie e alle soluzioni innovative per il mondo digitale. L’evento si svolge in collaborazione con diversi attori del settore e coinvolge professionisti e aziende di tutto il Paese.

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Milano, 22 mag. (Adnkronos) - Sonepar Italia sarà presente a Data Center Nation Milan 2026, appuntamento dedicato al mondo delle infrastrutture digitali e dei Data Center, in programma all'Allianz MiCo a Milano mercoledì 27 maggio. La presenza all'evento - viene sottolineato in una nota da Sonepar - "conferma l'attenzione dell'azienda per un segmento sempre più rilevante nello sviluppo tecnologico del Paese. In un contesto segnato dalla crescita di cloud, intelligenza artificiale, high performance computing e dalla crescente domanda di capacità elaborativa, i Data Center rappresentano oggi infrastrutture critiche, chiamate a garantire continuità di servizio, efficienza energetica, sicurezza e scalabilità". 🔗 Leggi su Iltempo.it

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