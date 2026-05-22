Sonepar Italia sarà presente al Data Center Nation Milano 2026

Sonepar Italia annuncia la propria partecipazione a Data Center Nation Milan 2026, evento che si terrà all’Allianz MiCo di Milano mercoledì 27 maggio. La manifestazione è dedicata alle infrastrutture digitali e ai Data Center, e rappresenta un punto di riferimento nel settore. La partecipazione dell’azienda si inserisce nel calendario di incontri dedicati alle tecnologie e alle soluzioni innovative per il mondo digitale. L’evento si svolge in collaborazione con diversi attori del settore e coinvolge professionisti e aziende di tutto il Paese.

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