Sonepar Italia sarà presente al Data Center Nation Milano 2026
Sonepar Italia annuncia la propria partecipazione a Data Center Nation Milan 2026, evento che si terrà all’Allianz MiCo di Milano mercoledì 27 maggio. La manifestazione è dedicata alle infrastrutture digitali e ai Data Center, e rappresenta un punto di riferimento nel settore. La partecipazione dell’azienda si inserisce nel calendario di incontri dedicati alle tecnologie e alle soluzioni innovative per il mondo digitale. L’evento si svolge in collaborazione con diversi attori del settore e coinvolge professionisti e aziende di tutto il Paese.
Milano, 22 mag. (Adnkronos) - Sonepar Italia sarà presente a Data Center Nation Milan 2026, appuntamento dedicato al mondo delle infrastrutture digitali e dei Data Center, in programma all'Allianz MiCo a Milano mercoledì 27 maggio. La presenza all'evento - viene sottolineato in una nota da Sonepar - "conferma l'attenzione dell'azienda per un segmento sempre più rilevante nello sviluppo tecnologico del Paese. In un contesto segnato dalla crescita di cloud, intelligenza artificiale, high performance computing e dalla crescente domanda di capacità elaborativa, i Data Center rappresentano oggi infrastrutture critiche, chiamate a garantire continuità di servizio, efficienza energetica, sicurezza e scalabilità". 🔗 Leggi su Iltempo.it
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