Sondrio il sindaco striglia Aler | Più ordine e decoro

Da ilgiorno.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il sindaco di Sondrio ha invitato Aler a intervenire con più ordine e decoro. La richiesta arriva in seguito a segnalazioni di degrado, aggressioni, spaccio e danneggiamenti nella zona. La situazione ha portato a un intervento pubblico del primo cittadino per sollecitare azioni concrete. Non sono stati forniti dettagli su eventuali risposte o piani specifici da parte di Aler. La questione riguarda la gestione e la sicurezza degli spazi pubblici e abitativi nel territorio comunale.

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Sondrio – Degrado, aggressioni, spaccio, danneggiamenti sono all’ordine del giorno. Ma aggiungiamoci pure sporcizia, interventi di manutenzione reclamati e mai realizzati, impianti non più a norma e l’impossibilità o quasi, per i residenti, di essere ascoltati e ottenere risposte soddisfacenti alle proprie richieste o soluzioni ai problemi manifestati. La misura è colpa e il sindaco di Sondrio dà la sveglia ad Aler. “Riceviamo continuamente segnalazioni dagli inquilini e ne comprendiamo tutte le difficoltà: sono delusi da Aler, non si sentono considerati come dovrebbero e lamentano un progressivo peggioramento della situazione. Le telecamere, che peraltro sono state installate a seguito delle nostre sollecitazioni, non sono più sufficienti, da sole, a mantenere ordine e decoro all’interno degli edifici e, in particolare, negli interrati”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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