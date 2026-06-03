Sondrio | il sindaco Scaramellini striglia Aler

Il sindaco di Sondrio ha criticato pubblicamente Aler Bergamo-Lecco-Sondrio, riferendosi al disagio degli abitanti delle abitazioni di proprietà dell’ente nel quartiere della Piastra. La comunicazione è arrivata dopo che si sono verificati segnalazioni di problemi legati alle condizioni degli edifici. Non sono state fornite ulteriori specifiche sui problemi o sulle azioni future. La questione riguarda principalmente gli inquilini residenti nelle proprietà gestite da Aler.

Cresce il malcontento di chi si vive negli edifici di proprietà di Aler Bergamo-Lecco-Sondrio nel quartiere della Piastra. A farsene portavoce, pubblicamente e presso le sedi istituzionali, è il sindaco Marco Scaramellini.“Agli inquilini deve essere garantita la tranquillità di sentirsi al sicuro. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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