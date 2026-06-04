Sondrio | Monte Salute chiede ai giovani di disegnare il turismo slow e sostenibile in provincia

Monte Salute, progetto di rigenerazione dell’area dell’ex ospedale psichiatrico di Sondrio, è stato annunciato come un'iniziativa promossa dal Comune di Sondrio e finanziata dalla Regione Lombardia. L’obiettivo è creare uno spazio da ripensare e rigenerare, offrendo nuove opportunità per i giovani e la comunità locale. Nella comunicazione si invita anche i giovani a contribuire alla definizione di un turismo slow e sostenibile in provincia.

Uno spazio da rigenerare e da ripensare, nuove opportunità per i giovani e la comunità. Da una parte Monte Salute, il progetto di rigenerazione dell'area dell'ex Ospedale psichiatrico di Sondrio, promosso dal Comune di Sondrio e finanziato da Regione Lombardia nell'ambito della Strategia di. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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