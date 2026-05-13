70 milioni all’Irpinia | accordo tra MAECI e Provincia di Avellino per turismo sostenibile e radici

Oggi si è tenuta alla Farnesina la firma di una convenzione tra il Ministero degli Esteri e la Provincia di Avellino, nell’ambito del programma Turismo delle Radici. Il progetto prevede un investimento di 70 milioni di euro destinato a promuovere il turismo sostenibile e il riscoprire le radici della comunità locale. La collaborazione si inserisce nel quadro delle iniziative finanziate dal Fondo Sviluppo e Coesione 2021–2027.

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È stata firmata oggi alla Farnesina la Convenzione tra il Ministero degli Affari Esteri e la Provincia di Avellino nell'ambito del programma nazionale Turismo delle Radici, finanziato con il Fondo Sviluppo e Coesione 2021–2027.A siglare l'accordo, il presidente della Provincia Rino Buonopane.🔗 Leggi su Avellinotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Dalla Farnesina 70 milioni all’Irpinia per borghi e ferrocicloviaTempo di lettura: 2 minuti La Provincia di Avellino sarà tra i principali beneficiari degli interventi previsti nell’ambito del “Turismo delle... “Irpinia è femmina”: il nuovo singolo di Berlino 84 tra identità, amore e radici localiTempo di lettura: 2 minuti Un brano che nasce dal legame profondo con il territorio. Temi più discussi: La Provincia di Avellino firma con il Ministero la convenzione per il Turismo delle Radici; Qualcuno dica qualcosa sul futuro della mobilità di Avellino. E dell’Irpinia; Mobilità Valle Caudina, Filt CGIL e CGIL: Momento cruciale per il futuro delle infrastrutture; Turismo delle Radici, il Ministro Tajani firma le convenzioni per gli interventi. Case e Ospedali di Comunita’, Fico: 8,8 milioni all’Asl di Avellino per reclutare personaleAVELLINO- Otto milioni e ottocentomila euro all’Asl di Avellino per il reclutamento di personale da destinare a Case di Comunita’, Ospedali di Comunita’ e tutta la rete della Sanita’ territoriale. Ad ... irpinianews.it «Restituire centralità all’Irpinia. Fondamentale per Avellino il collegamento con Napoli»«Sud protagonista» e il contributo che vorrebbe dare l’Irpinia in una nuova ottica di rilancio, parafrasando il titolo dell’iniziativa cha ha riunito un pezzo di Confindustria Campania, nel pomeriggio ... orticalab.it