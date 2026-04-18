monte generoso turismo sostenibile e panorami unici

La stagione 2026 segna la riapertura della Ferrovia del Monte Generoso, un evento importante per il settore turistico che collega il Canton Ticino e l’Italia. La ripresa riguarda la ripartenza di un servizio di trasporto che permette di raggiungere i panorami unici della montagna. La ferrovia rappresenta un collegamento storico e pratico tra le due aree, contribuendo alla promozione del turismo sostenibile.

La riapertura della stagione 2026 per la Ferrovia del Monte Generoso segna un momento fondamentale per il turismo sostenibile tra il Canton Ticino e l’Italia. Dopo la pausa invernale, necessaria per la manutenzione dei binari e delle vetture a cremagliera, i convogli sono tornati a sferragliare lungo i pendii che da Capolago portano ai 1704 metri della vetta. Questa linea, con oltre 130 anni di storia, si conferma un ponte panoramico che collega il Lago di Lugano alle vette alpine. L’inizio di aprile ha visto l’inaugurazione delle corse con un focus sull’innovazione tecnologica. La società di gestione ha completato l’aggiornamento dei sistemi di segnalamento, garantendo precisione nei tempi di percorrenza e un comfort di bordo superiore.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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