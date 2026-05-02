Il sindaco di Taranto ha chiesto un aumento della presenza delle forze dell’ordine per migliorare la sicurezza nei quartieri della città. La crisi industriale sembra avere un impatto sulla situazione, anche se non sono stati forniti dettagli specifici. È stato proposto un terreno comunale per la costruzione della nuova Scuola di Polizia, ma anche in questo caso non sono stati indicati i dettagli riguardanti l’ubicazione precisa.

? Cosa scoprirai Come influirà la crisi industriale sulla sicurezza dei quartieri tarantini?. Quale terreno comunale è stato proposto per la nuova Scuola di Polizia?. Perché il calo della criminalità del 2025 rischia di annullarsi?. Chi deve decidere sulla concessione dei 24mila metri quadrati alla Questura?.? In Breve Proposta cessione gratuita di 24mila metri quadrati vicino alla Questura di Taranto.. Progetto per nuova Scuola di Polizia su terreno comunale adiacente alla Questura.. Calo della delittuosità registrato nel corso dell'anno 2025.. Instabilità del sito industriale locale alimenta rischio tensioni sociali e microcriminalità.. Il...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Taranto, il sindaco chiede più forze dell’ordine per la sicurezza

FSP TG-NEWS 10 gennaio 2026 Terroristi vigliacchi allora, i loro emuli vigliacchi oggi.

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