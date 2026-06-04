Un progetto volto a coinvolgere i giovani nella riqualificazione di un ex ospedale con un investimento di 20 milioni di euro. La proposta, chiamata Call4Ideas, mira a sviluppare iniziative nel settore del turismo sostenibile, con l’obiettivo di trasformare lo spazio in un nuovo punto di attrazione. Sono stati lanciati inviti a giovani creativi per proporre idee e servizi innovativi che possano contribuire alla rinascita del luogo. La selezione avviene attraverso un bando pubblico aperto a proposte progettuali.

Come possono i giovani trasformare l'ex ospedale in un business?. Quali servizi innovativi verranno creati con i 20 milioni investiti?. Chi riceverà il supporto per avviare una startup entro settembre?. Cosa accadrà ai dieci progetti selezionati durante il Demo Day?.? In Breve Investimento di quasi 20 milioni di euro garantito dalla Regione Lombardia. Candidature online entro il 12 luglio per giovani tra 18 e 35 anni. Programma di incubazione da settembre a dicembre con Demo day a gennaio 2027. Collaborazione tra Comune di Sondrio, Consorzio Sol.Co. e Le Village by Crédit Agricole. Il progetto Monte Salute lancia la Call4Ideas per trasformare il turismo in provincia di Sondrio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sondrio: Call4Ideas cerca giovani per il nuovo turismo sostenibile

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