Pecoraro Scanio | Per turismo sostenibile investire su giovani e innovazione per evitare overtourism

Le istituzioni sono invitate a concentrarsi su un turismo sostenibile, culturale e inclusivo, puntando su innovazione e giovani. La strategia mira a ridurre l’afflusso eccessivo di visitatori, noto come overtourism, e a valorizzare le iniziative nate a Napoli grazie a cooperative sociali e culturali. La proposta sottolinea l’importanza di investimenti mirati per favorire un modello di turismo più equilibrato e rispettoso delle comunità locali.

“Le istituzioni devono investire con decisione su un turismo sostenibile, culturale e inclusivo, valorizzando le esperienze positive che stanno nascendo a Napoli grazie al lavoro di molte cooperative sociali e culturali. Esperienze che dimostrano come sia possibile coniugare accoglienza, qualità. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Alfonso Pecoraro Scanio - 2026 anno Onu per pascoli (02.01.26)

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