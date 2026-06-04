Nuova settimana, stesso verdetto. Fratelli d'Italia continua a guidare la classifica dei partiti più apprezzati dagli elettori italiani. Stando all'ultima supermedia sondaggi realizzata da Youtrend per Agi, il partito guidato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni è stabile al 28,2%. Restando dalle parti del centrodestra, troviamo Forza Italia in calo dello 0,1%, che scende così all'8,2. Subito sotto c'è la Lega di Matteo Salvini. Il Carroccio perde lo 0,4% e si piazza così al 6,7%. Spostandoci dalle parti del campo largo, troviamo sempre in testa il Partito democratico. Ma Elly Schlein non può di certo sorridere. Il motico? Il Nazareno perde ancora lo 0,4%, piazzandosi in questo modo al 21,8%. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Sondaggio.

© Liberoquotidiano.it - Sondaggio supermedia, FdI sempre in testa: crollo vertiginoso del Pd

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sondaggio Supermedia, FdI sale e il Pd cala: ecco tutte le cifreCome ogni settimana, viene pubblicata la supermedia dei sondaggi realizzata da Youtrend per Agi, che mostra un aumento di consensi per il partito di...

Sondaggio Supermedia, FdI vola e il Pd tracolla: le ultime cifre, disfatta-sinistraSecondo l’ultimo aggiornamento della supermedia di Youtrend per Agi, il partito di centrodestra registra una crescita significativa, mentre quello di...

Temi più discussi: Sondaggi politici, Futuro nazionale cresce ancora. Centrodestra e campo largo appaiati; Sondaggio Pagnoncelli, Pd in caduta libera: -2,2% in un mese. FdI torna a volare: tutte le cifre | Libero Quotidiano.it; Sondaggi politici 2026 la media | Campo largo pareggia il Centrodestra (ma è rebus alleanze): calo M5s al 12%; Sondaggi, la Supermedia: Pd e M5S si rubano i voti a vicenda, FdI gode | Libero Quotidiano.it.

Sondaggi politici, supermedia Youtrend giugno 2026: chi vincerebbe oggiCome procedono i sondaggi politici? Chi vincerebbe se si dovesse votare oggi? Le risposte arrivano dall’ultima supermedia elaborata da Youtrend. Centrodestra e campo largo sono praticamente appaiati, ... notizie.it

Il sondaggio di Supermedia YouTrend per Sky certifica che il centrodestra e il campo largo sono appaiatiIl sondaggio di Supermedia YouTrend per Sky certifica che il centrodestra, al 44,8%, e il campo largo, al 44,9%, sono appaiati ... lanotiziagiornale.it