Sondaggio Supermedia FdI vola e il Pd tracolla | le ultime cifre disfatta-sinistra
Secondo l’ultimo aggiornamento della supermedia di Youtrend per Agi, il partito di centrodestra registra una crescita significativa, mentre quello di centrosinistra subisce una diminuzione dei consensi. I dati mostrano un balzo in avanti per un partito di destra, mentre il Partito Democratico perde diverse posizioni. La rilevazione è basata su più sondaggi recenti ed evidenzia un forte spostamento di preferenze tra gli elettori. La situazione politica si mantiene quindi molto dinamica, con cambiamenti che attirano l’attenzione di osservatori e analisti.
Eccoci arrivati a un nuovo appuntamento con la supermedia sondaggi realizzata da Youtrend per l'agenzia Agi. Il dato più significativo è quello che riguarda Fratelli d'Italia. Sempre in testa, ma non finisce qui. Il partito guidato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni conquista lo 0,2% e si piazza così al 28,4%. Restando dalle parti del centrodestra troviamo Forza Italia stabile all'8,2%. Subito dopo c'è la Lega di Matteo Salvini. Il Carroccio registra il balzo più importante (+0,3%) e si attesta così al 7,3%. Spostandoci dalle parti del campo largo in testa c'è sempre il Partito democratico. Ma Elly Schlein non può stare serena. Il Nazareno perde lo 0,4% - il dato peggiore della supermedia - e si attesta così al 22%. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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