Secondo l’ultimo aggiornamento della supermedia di Youtrend per Agi, il partito di centrodestra registra una crescita significativa, mentre quello di centrosinistra subisce una diminuzione dei consensi. I dati mostrano un balzo in avanti per un partito di destra, mentre il Partito Democratico perde diverse posizioni. La rilevazione è basata su più sondaggi recenti ed evidenzia un forte spostamento di preferenze tra gli elettori. La situazione politica si mantiene quindi molto dinamica, con cambiamenti che attirano l’attenzione di osservatori e analisti.

Eccoci arrivati a un nuovo appuntamento con la supermedia sondaggi realizzata da Youtrend per l'agenzia Agi. Il dato più significativo è quello che riguarda Fratelli d'Italia. Sempre in testa, ma non finisce qui. Il partito guidato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni conquista lo 0,2% e si piazza così al 28,4%. Restando dalle parti del centrodestra troviamo Forza Italia stabile all'8,2%. Subito dopo c'è la Lega di Matteo Salvini. Il Carroccio registra il balzo più importante (+0,3%) e si attesta così al 7,3%. Spostandoci dalle parti del campo largo in testa c'è sempre il Partito democratico. Ma Elly Schlein non può stare serena. Il Nazareno perde lo 0,4% - il dato peggiore della supermedia - e si attesta così al 22%. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sondaggio Supermedia, FdI vola e il Pd tracolla: le ultime cifre, disfatta-sinistra

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Sondaggio Supermedia, FdI sale e il Pd cala: ecco tutte le cifreCome ogni settimana, torna l'appuntamento con la supermedia sondaggi realizzata da Youtrend per Agi.

Sondaggio supermedia, super-condanna per la sinistra: dove vola FdIFratelli d'Italia continua a comandare la classifica dei partiti più appezzati dagli elettori italiani.

Temi più discussi: Sondaggi politici, frenata del centrodestra: allunga il Campo largo; Sondaggio Mentana, FdI non molla la prima posizione: chi sale e chi scende | Libero Quotidiano.it; Centrodestra ancora giù, allunga campo largo: il sondaggio; Sondaggi politici, il centrodestra crolla al 43,8%: è il livello più basso dal 2022.

Sondaggi politici elettorali: governo Meloni e Campo Largo tra stabilità e rimonta, i partiti e le coalizioni nell’ultima SupermediaSondaggi politici elettorali: governo Meloni e Campo Largo tra stabilità e rimonta, i partiti e le coalizioni nell'ultima Supermedia ... unita.it

Sondaggi politici: giù il centrodestra, cresce il vantaggio del campo largo. FdI sotto il 28%L’ultima Supermedia evidenzia l’ulteriore discesa della coalizione di maggioranza con la Lega che perde lo 0,7% e Fratelli d’Italia lo 0,4%. Il Movimento 5 Stelle sale di 4 decimali e trascina il cent ... quotidiano.net