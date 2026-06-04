Secondo gli ultimi sondaggi, Futuro Nazionale sta guadagnando consensi e si avvicina alle forze di destra, mentre i Cinque Stelle aumentano la pressione sul Partito Democratico. I dati sono stati raccolti dalla Supermedia di Youtrend per Agi e mostrano cambiamenti negli equilibri politici sia a destra che a sinistra del panorama nazionale.

Nuovi equilibri sia a destra che a sinistra. Gli ultimi sondaggi, raccolti dalla Supermedia di Youtrend per Agi, evidenziano due trend. Partiamo dalla maggioranza, con il centrodestra in affanno e che perde contatto con il campo largo. A causare, però, lo smottamento delle forze di governo è un altro partito di destra, ovvero Futuro Nazionale. Il movimento di Roberto Vannacci guadagna lo 0,7% mentre la coalizione di governo perde lo 0,8%, soprattutto a causa della Lega. E così ora il campo largo ha un vantaggio di un punto e l’adesione di Futuro Nazionale nella coalizione può diventare decisiva. Si muove qualcosa anche nel fronte progressista: il Pd resta il primo partito della coalizione, ma perde consensi a favore dei 5 Stelle, che sono così un po’ meno lontani ora. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Sondaggi politici, cambiano gli equilibri: Futuro Nazionale incalza le destre e i 5 Stelle fanno pressione sul Pd

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sondaggio politico, quanto vale Futuro Nazionale di Vannacci Il sondaggio di YouTrend

Notizie e thread social correlati

Sondaggi politici, in calo le destre di governo: precipitano Fratelli d’Italia e Lega, crescono M5s e Futuro NazionaleI sondaggi politici mostrano un calo delle destre di governo, con Fratelli d’Italia e Lega che registrano diminuzioni nei consensi.

Sondaggi politici, crollo del Pd: campo largo in affanno e le destre si riavvicinanoNegli ultimi sondaggi politici, il Partito Democratico ha registrato un calo rispetto alle settimane precedenti, mentre il campo largo mostra segni...

Temi più discussi: Sondaggi: Vannacci tallona la Lega, FdI cresce al 27,7%; Sondaggi politici, Vannacci vola al 4,5%: per vincere il centrodestra deve allearsi con Futuro Nazionale; Ultimi sondaggi politici venerdì 29 maggio, FdI resiste mentre Vannacci mangia voti a Salvini: giù anche Conte; Sondaggi Ipsos: FdI cresce, colla il Pd. Vannacci decisivo.

Sondaggi politici, Vannacci vola al 4,5%: per vincere il centrodestra deve allearsi con Futuro NazionaleÈ ormai chiaro: per vincere le prossime elezioni il centrodestra ha bisogno di allearsi con Roberto Vannacci. Il partito dell'ex generale vola al 4,5% e la somma dei consensi di centrodestra e Futuro ... fanpage.it

Sondaggi politici 2026 | Bene FdI-Lega, crollo M5s 12%. Vannacci-Calenda in coalizione? No garanzia vittoriaSondaggi politici 2026 di BidiMedia e i 4 scenari di voto: peso di Vannacci e Calenda e come cambiano le coalizioni. Sui partiti cade il M5s, bene FdI ... ilsussidiario.net