Negli ultimi sondaggi politici, il Partito Democratico ha registrato un calo rispetto alle settimane precedenti, mentre il campo largo mostra segni di difficoltà. Nella rilevazione più recente, le destre si avvicinano di nuovo, riducendo il divario con gli alleati di centrosinistra. La Supermedia di YouTrend per Agi evidenzia un mutamento rispetto alle rilevazioni della settimana precedente, in cui il campo largo sembrava aver preso il comando. Questi dati indicano un quadro in evoluzione nel panorama politico.

La scorsa settimana era stata quella dello sprint del campo largo, che aveva staccato le destre. Stavolta, invece, le cose sono cambiate nei sondaggi, secondo la Supermedia di YouTrend per Agi. Sono infatti le forze di maggioranza a recuperare consensi e a riavvicinarsi al campo largo, nonostante restino comunque indietro nella battaglia tra le coalizioni. L’ultima Supermedia rappresenta quindi una sorta di “riscossa” per le forze di governo. Nelle ultime due settimane il centrodestra ha guadagnato quasi mezzo punto (+0,4%) mentre il campo largo ha perso una percentuale anche più alta di voti. Così le due coalizioni si riavvicinano e per le opposizioni il vantaggio è quasi annullato, con solo un decimo di punto in più. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Sondaggi politici, crollo del Pd: campo largo in affanno e le destre si riavvicinano

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