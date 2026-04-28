Sondaggi politici in calo le destre di governo | precipitano Fratelli d’Italia e Lega crescono M5s e Futuro Nazionale

I sondaggi politici mostrano un calo delle destre di governo, con Fratelli d’Italia e Lega che registrano diminuzioni nei consensi. Nel frattempo, il Movimento 5 Stelle e Futuro Nazionale aumentano i loro voti, segnando una tendenza opposta rispetto alle forze di maggioranza. La variazione nei sondaggi riflette un mutamento nel quadro politico attuale, con alcuni partiti in difficoltà e altri in crescita.

Da una parte le destre di governo in affanno, con tutti i partiti di maggioranza che perdono voti, dall’altra i 5 Stelle e Futuro Nazionale che guadagnano consensi. È questo lo scenario che emerge dagli ultimi sondaggi e, in particolare, dalla rilevazione di Swg per il TgLa7. Il partito che perde più consensi è la Lega, ma non va molto meglio a Fratelli d’Italia, in calo rispetto a sette giorni fa. Stabili sono Pd e Verdi e Sinistra, mentre crescono i 5 Stelle. In calo, tornando al centrodestra, c’è anche Forza Italia, ma in questo caso la flessione è minore. Sondaggi elettorali, le destre in calo. Fratelli d’Italia resta comunque saldamente...🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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SONDAGGI POLITICI OGGI: FRATELLI D’ITALIA VOLA AL 29,7% | PD FERMO, M5S DECISIVO!

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Panoramica sull’argomento

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