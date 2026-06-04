Soncin | Terremo il girone aperto fino all' ultimo Poi a Baldini | È arrivato al cuore

Da gazzetta.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il commissario tecnico della nazionale femminile ha dichiarato che il girone rimarrà aperto fino all'ultimo. Prima della partita contro la Serbia a Pisa, ha commentato la sfida e la posizione della squadra nel girone. In seguito, ha rivolto un pensiero al collega che guida temporaneamente la squadra maschile, facendo i suoi complimenti per il lavoro svolto.

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Vi ricordate la vittoria tennistica dell'Italia di Andrea Soncin in Serbia per 6-0? Bene, dimenticatevela. Domani all'Arena Garibaldi di Pisa, sempre contro la selezione di Lidija Stojkanovic, sarà un'altra partita. Il ct azzurro ne è sicuro perché "arriva in un momento diverso. Abbiamo cercato di lavorare su determinati aspetti sui quali possiamo incidere. Non li elenco per non dare vantaggi alle avversarie - spiega in conferenza il nostro ct - ma ho a supporto uno staff di livello che mi e ci mette nelle condizioni di entrare in profondità in ogni gara, soprattutto quelle in cui le cose sono andate molto bene in termini di risultato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Soncin: "Terremo il girone aperto fino all'ultimo". Poi a Baldini: "È arrivato al cuore"
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