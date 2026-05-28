Il portiere ha raccontato lo spavento in campo durante la partita di Cremona e la retrocessione subita. Ha parlato delle emozioni vissute e delle difficoltà affrontate. Inoltre, ha commentato le strategie dell’Inter di Chivu e i segreti della rosa nerazzurra. L’intervista si concentra sugli aspetti pratici della stagione, senza approfondimenti su motivazioni o opinioni personali.

di Lorenzo Vezzaro Il portiere Emil Audero ripercorre i momenti chiave della stagione tra lo spavento in campo, la retrocessione e l’analisi sul mondo nerazzurro. Un’intervista intensa e ricca di spunti quella concessa da Emil Audero ai microfoni di Gianluca Rossi. Il portiere, reduce dall’esperienza alla Cremonese ma di proprietà del Como, ha analizzato a 360 gradi gli episodi più caldi dell’anno, a partire dal pericoloso petardo che lo ha colpito nel match contro l’Inter, sua ex squadra con cui ha vinto lo Scudetto della seconda stella nel 2024. LE ULTIMISSIME INTER LIVE IL PETARDO IN CREMONESE-INTER – «Se ne è parlato tanto, poi diciamo che non è stato positivo per più motivi, che non mi ha fatto piacere perché poteva andare peggio nell’esito finale. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Audero a cuore aperto da Gianluca Rossi: dal petardo di Cremona al futuro, fino ai segreti dell’Inter di Chivu

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