McKennie a cuore aperto | Grato per il percorso fatto per arrivare fino a qui non avrei mai immaginato di raggiungere questo livello

Il centrocampista della Juventus Weston McKennie ha condiviso alcune riflessioni sul suo percorso nel calcio professionistico durante un’intervista. Ha espresso gratitudine per gli anni trascorsi e ha affermato di non aver mai immaginato di raggiungere il livello attuale. Le sue parole si sono concentrate sulla soddisfazione di essere diventato un punto di riferimento nel club, sottolineando il percorso fatto fino a questo momento.

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