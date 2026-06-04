A Mogadiscio, questa mattina, si sono verificati scontri tra sostenitori di politici dell’opposizione e le forze di sicurezza. I disordini sono iniziati mercoledì sera, in vista di una manifestazione contro il governo. Le tensioni sono culminate in scontri a fuoco che hanno coinvolto entrambe le parti. Non sono stati forniti dettagli su eventuali feriti o arresti.

Giovedì, nella capitale della Somalia Mogadiscio, si sono scontrati i sostenitori di esponenti politici dell’opposizione e le forze di sicurezza statali, dopo che mercoledì sera erano scoppiati dei disordini in vista di una manifestazione antigovernativa. Non sono stati immediatamente resi noti i dati ufficiali sulle vittime delle violenze, che hanno spinto le Nazioni Unite e gli Stati Uniti a lanciare appelli alla moderazione, mentre il governo e l’opposizione si scambiavano accuse reciproche per gli scontri. Le figure dell’opposizione hanno affermato che la manifestazione prevista per giovedì ha come obiettivo la denuncia di violazioni costituzionali e i tentativi del presidente Hassan Sheikh Mohamud di prolungare il suo mandato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Somalia, scontri a fuoco a Mogadiscio: oggi la manifestazione contro il governo

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