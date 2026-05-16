A Mogadiscio si sono verificati scontri legati agli sfratti che hanno causato un morto e diversi feriti a causa di colpi di arma da fuoco. Le tensioni sono scoppiate in un quartiere della capitale, dove i civili hanno riferito di essere stati colpiti da proiettili reali durante le operazioni di sfratto. Restano ancora da chiarire le responsabilità dietro l’uso di armi da fuoco contro la popolazione civile, mentre si continuano a indagare le motivazioni dietro le azioni delle forze di sicurezza.

? Domande chiave Perché il governo usa i terreni demaniali per favorire gli alleati?. Chi sono i responsabili dell'uso di proiettili reali contro i civili?. Come può la gestione delle terre scatenare una guerra civile urbana?. Cosa accadrà sabato 16 maggio con la nuova mobilitazione in piazza?.? In Breve Il parlamentare Abdirahman Abdishakur accusa il governo di gestire fondi pubblici come proprietà privata.. Sgomberi a Hamar Jajab in aprile 2026 hanno causato tre vittime familiari.. Nuova manifestazione pacifica programmata dal Forum per la Salvezza della Somalia il 16 maggio.. Il giornalista Mario Nawfal ha denunciato presunte frodi statali sui social media. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mogadiscio, scontri per gli sfratti: un morto e feriti per proiettili reali

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