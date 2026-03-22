Da quando il miliardario Andrej Babiš, seguace di Donald Trump, è stato nominato primo ministro della Repubblica Ceca dal presidente Petr Pavel, l’opinione pubblica si è movimentata. Decine di migliaia di persone, infatti, hanno manifestato a Praga contro il suo governo formalmente in carica da qualche mese. La manifestazione a Praga rivela il malcontento del governo di Babiš. Il primo ministro Andrej Babiš aveva già rivestito il medesimo ruolo tra il 2017 e il 2021, ai tempi in coalizione con il Partito Socialdemocratico. Negli anni è stato anche accusato e processato per diverse vicende riguardanti conflitti di interesse. Solo gradualmente la sua posizione è variata, diventando sempre più critico nei confronti dell’Unione europea. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Praga, manifestazione contro il governo di Babiš: la democrazia è a rischio?

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