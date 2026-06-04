Solitudini colorate - mostra fotografica

“Solitudini colorate” un progetto espositivo e performativo ideato e curato dall'artista Sofia Brandinali. La mostra racconta le infinite sfumature della solitudine attraverso un dialogo tra diverse riflessioni e forme d’arte.IL CALENDARIOl’evento si articola in tre momenti chiave * Venerdì 5. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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