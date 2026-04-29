A pochi chilometri dal centro urbano, l’Oasi di Arnovecchio si presenta come un'area protetta ricca di biodiversità. Recentemente, è stata allestita una mostra fotografica dedicata all’oasi, con immagini che permettono di osservare da vicino le specie e gli habitat presenti. La mostra si inserisce in un progetto di valorizzazione del patrimonio naturalistico dell’area, aperto al pubblico per conoscere meglio le caratteristiche della riserva.

EMPOLI Non solo un gioiello verde, a due passi dalla città, da visitare. Ora l’Oasi di Arnovecchio, diventa anche una mostra tutta da godere per apprezzare bene e da vicino il patrimonio naturalistico custodito dall’area protetta. L’esposizione aprirà i battenti al Centro*Empoli di via Sanzio sabato 2 maggio alle 10 e sarà visitabile fino al 17. La mostra è organizzata da Legambiente Empolese Valdelsa e il Centro*Empoli, con il patrocinio del Comune di Empoli. Le fotografie che i visitatori potranno apprezzare sono accompagnate da una serie di lavori preparati dalle scuole del territorio che nel corso dell’ultimo autunno e in questa primavera hanno visitato l’oasi con una guida riportando su carta le proprie impressioni.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mostra fotografica sull’Oasi Arnovecchio

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