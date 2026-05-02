Marinaria è una mostra fotografica che nasce da un gesto tanto semplice quanto radicale come capovolgere lo sguardo.Le prospettive si ribaltano e ciò che credevamo stabile perde peso, si sospende e si trasforma.Attraverso la fotografia di coste frammentate, porti, orizzonti, il paesaggio marino intero viene invertito, generando disorientamento e riflessione.Un nuovo fragile equilibrio in cui lo spettatore è chiamato a ritrovare i propri punti di riferimento.In questo spazio il mare non è più dove ce lo aspettiamo ma è sopra, di lato e dietro. La mostra presenta gli scatti di Genni Robustella e Filomena Rucher con le illustrazioni di Rossana Pacilli in un dialogo con il fantastico mondo capovolto.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Marinaria, mostra fotografica a Manfredonia

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