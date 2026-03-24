Solidarietà in piazza raccolta alimentare nel cuore della città per le famiglie in difficoltà
Una giornata dedicata alla solidarietà, nel cuore di Agrigento, per sostenere chi vive una situazione di difficoltà. Sabato 28 marzo, dalle 9:30 alle 14:30, piazza Cavour ospiterà una raccolta di generi alimentari promossa dal Movimento cristiano lavoratori, insieme al Patronato Sias e ad altre associazioni benefiche. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di contribuire concretamente alle attività della Mensa della solidarietà e dell’associazione Volontari di strada, realtà impegnate quotidianamente nel supporto alle persone più fragili. Al centro dell’appuntamento c’è un invito semplice ma diretto alla partecipazione: ognuno potrà contribuire con piccoli doni, come pasta, riso, olio, latte, farina, legumi, ortaggi o altri beni di prima necessità. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Articoli correlati
Cesenatico, torna la raccolta alimentare di solidarietà per le famiglie in difficoltà del territorioSabato 24 gennaio torna la raccolta alimentare per aiutare le famiglie indigenti del territorio di Cesenatico, una giornata di solidarietà e di...
Contenuti e approfondimenti su Solidarietà in piazza raccolta...
Temi più discussi: Mascali, la solidarietà scende in piazza: grande successo per la giornata di Service dei Lions Club; Unitalsi, una raccolta di solidarietà per sostenere i più fragili; Sassari, dal dolore per la perdita dei figli la forza di aiutare le detenute; Uova AIL, la solidarietà torna in piazza: a Fasano tre giorni dedicati alla ricerca.
Uova AIL, la solidarietà torna in piazza: a Fasano tre giorni dedicati alla ricercaFasano - Tornano in piazza le Uova di Pasqua AIL. Dal 21 al 22 marzo i volontari dell’AIL della sezione di Brindisi saranno presenti nei comuni della ... osservatoriooggi.it
Unitalsi, una raccolta di solidarietà per sostenere i più fragiliIl 21 e 22 marzo si terrà in tutta Italia la 24ª edizione della Giornata Nazionale dell'Unitalsi, un evento di solidarietà. Sostienici con un gesto di bontà è il messaggio che accompagnerà la campag ... ansa.it
Bagheria, “Un taglio alla violenza”: bellezza e solidarietà per le donne vittime di violenza Si è svolta a Bagheria la quinta edizione di “Un taglio alla violenza”, iniziativa promossa da Peppe Puleo del SIAP della Polizia di Stato, dedicata alle donne vittime di viol - facebook.com facebook
Solidarietà a Pierluigi Diaco per le minacce e gli insulti ricevuti a seguito delle sue dichiarazioni sulle intenzioni di voto. x.com