Aperitivo solidale per i centri estivi | raccolti 590 euro per le famiglie lecchesi in difficoltà
Nell’ambito di un evento dedicato alla solidarietà, è stato raccolto un totale di 590 euro destinati alle famiglie lecchesi in difficoltà. L’iniziativa si è svolta con l’obiettivo di sostenere i centri estivi e le famiglie che incontrano ostacoli economici. Durante l’evento, è stato evidenziato il problema di molte famiglie che devono attendere il bilancio per capire se ci saranno fondi disponibili per le spese legate ai figli.
"Quando ti senti dire che 'vediamo se, chiuso il bilancio, avanzano dei soldi per sistemare tua figlia', capisci davvero che c'è qualcosa che non va. Soprattutto se, prima, si sono tutti beati del fatto che Lecco avesse ricevuto l'accreditamento come città amica dei bambini."Daniela Garofalo, la.🔗 Leggi su Leccotoday.it
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