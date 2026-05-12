Aperitivo solidale per i centri estivi | raccolti 590 euro per le famiglie lecchesi in difficoltà

Nell’ambito di un evento dedicato alla solidarietà, è stato raccolto un totale di 590 euro destinati alle famiglie lecchesi in difficoltà. L’iniziativa si è svolta con l’obiettivo di sostenere i centri estivi e le famiglie che incontrano ostacoli economici. Durante l’evento, è stato evidenziato il problema di molte famiglie che devono attendere il bilancio per capire se ci saranno fondi disponibili per le spese legate ai figli.

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