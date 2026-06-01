La rivoluzione di Cardinale si inceppa sul più bello | è scontro totale tra Ibrahimovic e Calvelli per il controllo del Milan

Da milanzone.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una settimana dopo l’arrivo di RedBird, si sono scontrati Ibrahimovic e Calvelli. Il conflitto riguarda il controllo sulla gestione del club. Ibrahimovic ha criticato pubblicamente alcune decisioni, mentre Calvelli ha risposto con durezza. La tensione tra i due è esplosa, interrompendo il clima di apparentemente pacifico avvio di proprietà americana. Nessuna delle parti ha ancora fatto un passo indietro.

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L’illusione di una pax aziendale sotto la bandiera di RedBird è durata appena una settimana. Chi pensava che il drastico repulisti firmato da Gerry Cardinale potesse azzerare i conflitti di potere interni alla dirigenza rossonera ha dovuto fare i conti con la realtà di una transizione più complessa del previsto. A pochi giorni dai licenziamenti in blocco di Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada, Igli Tare e Massimiliano Allegri, la ricostruzione dell’organigramma del Milan si è arenata su un clamoroso dualismo strategico. Al centro della contesa ci sono Zlatan Ibrahimovic e Massimo Calvelli, i due uomini scelti dal patron statunitense per ridisegnare il club, ma oggi separati da visioni diametralmente opposte su chi debba prendere in mano le redini del nuovo corso tecnico. 🔗 Leggi su Milanzone.it

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