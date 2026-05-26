Il proprietario di una squadra di calcio ha avviato un processo di ristrutturazione completa della società, coinvolgendo diversi nomi nella nuova dirigenza. Un giornalista ha rivelato, tramite un video su YouTube, dettagli sui possibili candidati e sui retroscena di questa operazione. Tra i nomi circolati ci sono figure legate alla gestione sportiva e a ruoli dirigenziali di alto livello, con l’obiettivo di rinnovare l’organigramma societario.

Il giornalista Carlo Pellegatti, attraverso un video di approfondimento pubblicato sul proprio canale YouTube, ha svelato i retroscena e i possibili candidati per la ricostruzione societaria del Milan, avviata dal proprietario Gerry Cardinale dopo l’azzeramento totale dell’area sportiva. All’indomani dell’incontro strategico tra il numero uno di RedBird e Zlatan Ibrahimovic per programmare il futuro del club a Milano, il cronista ha delineato i contorni di un vero e proprio ribaltone che potrebbe escludere quasi totalmente figure di nazionalità italiana dai ruoli chiave. I cambiamenti strutturali partiranno dai vertici storici della presidenza fino ad arrivare alla scelta della nuova guida tecnica, ridefinendo l’organigramma in vista della prossima stagione calcistica. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - La rivoluzione totale del Milan di Cardinale: da Begiristain a Xavi, tutti i nomi per la nuova dirigenza

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Rivoluzione Milan: Fabio Paratici è il prescelto di Cardinale per rifondare la dirigenza rossoneraNelle ultime ore, il Milan ha accelerato la ricerca di un nuovo direttore sportivo e ha scelto Fabio Paratici come candidato principale.

Milan, sarà rivoluzione dopo il fallimento Champions: Cardinale cambia tutta la dirigenza! Via Furlani, Moncada e TareIl Milan ha deciso di cambiare tutta la dirigenza dopo l'eliminazione dalla Champions League.

Temi più discussi: Milan, inizia l'era Cardinale: i retroscena dietro la rivoluzione totale; Milan, Cardinale cambia tutto. Dirigenza azzerata, via Furlani, Moncada e Tare: i dettagli; Cardinale rifà il Milan dopo il fallimento totale: i motivi della decisione su Allegri, Tare, Furlani e Moncada; Rivoluzione totale in casa Milan.

. @acmilan , inizia l'era Cardinale: i retroscena dietro la rivoluzione totale x.com

[Matteo Moretto] Riunioni oggi a Milano. Allegri vicino a partire. Anche l'amministratore delegato Furlani sta andando verso l'uscita. Cardinale ha già iniziato a cercare un nuovo CEO e un nuovo direttore sportivo. Stanno considerando profili stranieri. Una rivol reddit

Cardinale rifà il Milan dopo il fallimento totale: i motivi della decisione su Allegri, Tare, Furlani e MoncadaAllenatore, ds, ad e dt pagano subito la mancata qualificazione alla Champions. Fallimento totale si legge nel comunicato del club ... corrieredellosport.it

Milan, senza Champions è rivoluzione: la decisione di Cardinale sul futuroGerry Cardinale ha deciso: la dirigenza del Milan esce di scena. Come rivela la Gazzetta dello Sport, l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il ... spaziomilan.it