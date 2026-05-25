Mercato Inter prima il rinnovo di Chivu e poi il futuro | ecco i dettagli del piano acquisti nerazzurro
L'Inter ha confermato il rinnovo del tecnico, con il modulo 3-5-2 confermato. Dopo aver vinto lo storico Double, il club ha approvato il piano acquisti e ha avviato le trattative per il rinnovo di un difensore, con dettagli ancora in fase di definizione. La società ha anche iniziato a lavorare sui trasferimenti in entrata, senza comunicati ufficiali sui nomi coinvolti. La strategia prevede un rafforzamento della rosa e nuovi investimenti nel mercato.
di Francesco Aliperta Mercato Inter, dopo lo storico Double, Marotta accelera per il rinnovo del tecnico nerazzurro: confermato il modulo 3-5-2 e varato il piano acquisti. Cristian Chivu è vicino a firmare il suo nuovo contratto con l’Inter, come sottolinea oggi La Gazzetta dello Sport. Il presidente Beppe Marotta seguirà così una delle sue storiche abitudini gestionali: non ha mai fatto cominciare la stagione ad un allenatore in scadenza e non inizierà certo ora con il tecnico che ha appena guidato la squadra a uno strepitoso Double, conquistando Scudetto e Coppa Italia. L’ingaggio dell’allenatore rumeno dovrebbe salire da 2 a 3 milioni di euro più bonus, sancendo la totale fiducia della società. 🔗 Leggi su Internews24.com
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