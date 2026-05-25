L'Inter ha confermato il rinnovo del tecnico, con il modulo 3-5-2 confermato. Dopo aver vinto lo storico Double, il club ha approvato il piano acquisti e ha avviato le trattative per il rinnovo di un difensore, con dettagli ancora in fase di definizione. La società ha anche iniziato a lavorare sui trasferimenti in entrata, senza comunicati ufficiali sui nomi coinvolti. La strategia prevede un rafforzamento della rosa e nuovi investimenti nel mercato.

di Francesco Aliperta Mercato Inter, dopo lo storico Double, Marotta accelera per il rinnovo del tecnico nerazzurro: confermato il modulo 3-5-2 e varato il piano acquisti. Cristian Chivu è vicino a firmare il suo nuovo contratto con l’Inter, come sottolinea oggi La Gazzetta dello Sport. Il presidente Beppe Marotta seguirà così una delle sue storiche abitudini gestionali: non ha mai fatto cominciare la stagione ad un allenatore in scadenza e non inizierà certo ora con il tecnico che ha appena guidato la squadra a uno strepitoso Double, conquistando Scudetto e Coppa Italia. L’ingaggio dell’allenatore rumeno dovrebbe salire da 2 a 3 milioni di euro più bonus, sancendo la totale fiducia della società. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, prima il rinnovo di Chivu e poi il futuro: ecco i dettagli del piano acquisti nerazzurro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

VLAHOVIC RINNOVA CON LA JUVE: IL PADRE VOLA A TORINO, I DETTAGLI DELL'ACCORDO

Notizie e thread social correlati

Mercato Inter, via al piano futuro: Chivu prenota il rinnovo, poi il budget stanziato da Oaktree. I dettagliIl mercato dell'Inter si prepara a una fase di rinnovamento, con il difensore che ha prenotato il rinnovo contrattuale.

Mercato Inter, Chivu pianifica il futuro: prima lo Scudetto, poi il rinnovo e infine la rivoluzione estiva. Tutti i dettagliIl mercato dell'Inter si sta preparando per le prossime mosse, con il dirigente che ha delineato un piano che prevede prima la conquista dello...

Temi più discussi: Seba Esposito, Pavard, Frattesi: tra rinnovi risparmiati e addi. Così sale il budget dell'Inter; Inter, un mercato da Scudetto: da Provedel a Palestra, tutti i nomi in lista; Nico Paz il grande sogno di mercato dell'Inter: le parole di Zanetti, le cifre e la strada per arrivare al gioiello argentino; Inter, due squadre cercano Aleksandar Stankovic: la volontà del giocatore.

Mercato Inter Women Per Clarisse Le Bihan e Brittany Raphino siamo praticamente alle firme Tessa Wullaert, miglior attaccante del campionato e prima per gol e assist in Serie A Women, saluterà a scadenza di contratto. Come probabilmente anche Katie x.com

All'inizio della stagione, in molti si aspettavano che l'Inter crollasse e finisse dietro al Milan e alla Juve. Pochi mesi dopo? L'Inter è campione di Serie A, mentre Milan e Juve si stanno dirigendo verso l'Europa League. Ogni volta che pensano che l'Inter sia finita reddit

Inter, rivoluzione in mezzo: due nomi su tutti. L’idea di Chivu tra nuovo modulo e…ChampionsServiranno diversi innesti dal mercato e serviranno anche giocatori con caratteristiche diverse, soprattutto in mezzo al campo ... fcinter1908.it

Inter, prima sentenza dal summit mercato: scelto il titolare in porta. Riserva? Un nome avantiIeri il tecnico dell'Inter Chivu è stato in sede per parlare del rinnovo ma anche per pianificare le prime mosse di mercato ... fcinter1908.it