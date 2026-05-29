Chivu prima il rinnovo poi cinque acquisti | cosa cerca l' Inter sul mercato
L'Inter ha rinnovato il contratto di un giocatore chiave e successivamente ha effettuato cinque acquisti sul mercato. La società ha cercato elementi con caratteristiche specifiche, senza dettagliare i ruoli o i profili esatti. La strategia include l'acquisizione di giocatori con determinate qualità tecniche e fisiche. La lista dei nuovi acquisti è stata comunicata ufficialmente, mentre le trattative sono ancora in corso o concluse. La squadra si sta preparando per la prossima stagione.
Un portiere esperto dopo l'addio di Sommer, un paio di difensori a seguito di quelli di Acerbi e De Vrij, un centrocampista nuovo e l'esterno giovane, italiano e duttile capace di incidere. La lista della spesa sul mercato dell'Inter è chiara, al momento non include profili offensivi, ma poi chissà: un profilo in grado di saltare l'uomo e spaccare le partite fa sempre comodo, e magari al tramonto o quasi della sessione estiva qualcosa di interessante si presenterà. Per il momento, però, quelli sono i ruoli di cui la dirigenza nerazzurra è a caccia in questi giorni, aspettando di ratificare nero su bianco il rinnovo di Chivu. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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L'accordo tra Cristian Chivu e l'Inter per il suo rinnovo è stato finalizzato la settimana scorsa. L'accordo dura fino a giugno 2028 con un'opzione fino al 2029, conferma ufficiale a breve. Lo stipendio di Chivu sarà adeguato. reddit
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