Da dj set a meme virale | la foto di Silvia Salis con Charlotte de Witte fa impazzire i social

Una foto che ha conquistato rapidamente i social network italiani negli ultimi giorni mostra Silvia Salis insieme a Charlotte de Witte. La immagine è diventata virale e viene condivisa con grande frequenza su diverse piattaforme. La fotografia ha attirato l’attenzione di molti utenti, che l’hanno diffusa in modo massiccio nei gruppi di messaggistica istantanea.

C’è una foto che negli ultimi giorni ha fatto il giro dei gruppi WhatsApp italiani a una velocità impressionante. Ritrae Silvia Salis, sindaca di Genova, in piedi dietro la consolle di Charlotte de Witte durante il dj set che sabato scorso ha trasformato piazza Matteotti in una pista da ballo a cielo aperto. L’espressione è particolare: un misto di soddisfazione e imperturbabilità, quasi regale. E il web, naturalmente, non se l’è lasciata scappare. In poche ore, il volto della prima cittadina è stato accostato a uno dei meme più celebri e duraturi della storia di internet: la disaster girl. Per chi non la conoscesse, vale la pena raccontare la storia dell’originale.🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Da dj set a meme virale: la foto di Silvia Salis con Charlotte de Witte fa impazzire i social Genova, in 15mila in piazza per il set gratuito della dj Charlotte De WitteQuindicimila persone in piazza Matteotti questa sera a Genova per il dj set di Charlotte de Witte, star della musica elettronica belga che ha animato... Genova celebra la Pasqua con spettacoli, laboratori e la star internazionale Charlotte de WitteGenova si prepara a festeggiare in occasione delle festività pasquali con spettacoli, musica e attività per bambini. Su #LaRagione di oggi, martedì #14aprile: #Esteri, il voto in #Ungheria non rafforza l’Ue e il blocco navale #Usa non ci riporta al tempo degli imperi; Fra #giornalismo e libertà; L'ascesa di Silvia #Salis, sindaco di #Genova; #Musica, #Arisa parla del suo nuovo - facebook.com facebook #tagada Silvia Salis candidata anti-Meloni Casini: "Salis chi Non la conosco" x.com