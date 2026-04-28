Durante il fine settimana, una nota showgirl ha condiviso foto dal suo soggiorno in barca, attirando l’attenzione sui social media. Nel frattempo, la madre dell’artista ha pubblicato contenuti su Instagram, mentre il figlio ha richiesto di non essere più mostrato pubblicamente. La vicenda ha suscitato numerosi commenti tra gli utenti online, con alcuni che hanno commentato le immagini e altri che hanno espresso preoccupazione per le richieste di privacy del minore.

Belen Rodriguez racconta costantemente la sua vita sui social, un'abitudine che condivide con molte altre star e persone comune. Diffondere pubblicamente un'immagine di sé diversa rispetto alla realtà è una pratica comune, sui social si costruisce una sorta di vita parallela in cui raccontare alcuni aspetti della propria quotidianità. Se sei una splendida 41enne come Belen Rodriguez, ogni nuovo scatto scatena migliaia di commenti di ogni tipo, da quelli più eleganti ad altri discutibili. Sotto l'ultima foto allo specchio, di profilo, con indosso un body attillato, quasi tutti ne hanno sottolineato la bellezza mozzafiato: "Ci sono donne belle e poi ci sei tu" è stato uno dei tanti commenti.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Belen Rodriguez, weekend in barca e la foto che fa impazzire i social

Notizie correlate

Bélen fuori tempo a Sanremo 2026: la reazione furiosa nel backstage che fa impazzire i socialDurante la terza serata di Sanremo 2026, Belen Rodriguez ha vissuto un momento che ha subito catturato l’attenzione del pubblico e dei social.

Can Yaman risponde agli haters: la foto del fisico fa impazzire i socialStanco delle continue insinuazioni sulla sua forma fisica, Can Yaman ha deciso di affrontare direttamente i suoi haters social.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Belen Rodriguez, il weekend in barca con gli amici: la foto fa impazzire i social. Ci sono le belle donne e poi ci sei tu; Cecilia Rodriguez: La lite con Belen? Non ci siamo capite né trovate. Mai gelosa della sua carriera, ma a casa sì. Si parlava solo di lei; ''Ero arrabbiata'': Cecilia Rodriguez svela tutto della lite con Belen, stoccate all'ex; Belen Rodriguez incanta Instagram con foto in barca tra relax, sole e look sensuale.

Belen Rodriguez, foto in bikini da urlo ma c’è chi nota un dettaglio: Non è più leiBelen Rodriguez infiamma con un carosello di foto sui social dopo il weekend in barca: ma un dettaglio non sfugge ai fan. donnaglamour.it

Belen Rodriguez, la foto dopo il weekend in barca fa impazzire i social. «Ci sono le belle donne e poi ci sei tu»Belen Rodriguez scatena i fan su Instagram con una foto decisamente sexy: l'ultimo post pubblicato qualche ora fa sui social è una carrellata di foto dell'ultimo weekend ... leggo.it

Tutto sotto controllo… più o meno Buona notte da Belen Rodriguez facebook