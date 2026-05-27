Come sta Belén Rodríguez | il malore l’ospedale la depressione e le voci sull’Isola dei Famosi

Belén Rodríguez è stata dimessa ieri pomeriggio dal Policlinico di Milano. La showgirl aveva subito un malore che l’aveva portata in ospedale, dove era rimasta sotto osservazione. Si era parlato anche di una depressione, e di voci riguardanti la partecipazione a un reality. Ora sta bene e non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle sue condizioni di salute.

Belén Rodriguez è stata dimessa ieri pomeriggio dal Policlinico di Milano. È in buone condizioni di salute. Era arrivata ieri dopo l’intervento di polizia e vigili del fuoco nella sua casa a Brera. E dopo la chiamata al 112 fatta da un vicino: la showgirl stava chiedendo aiuto dal balconcino del suo cortile interno. E, sempre secondo la testimonianza, faceva avanti e indietro provando a sporgersi sulla ringhiera. L’uomo ha messo a verbale anche di aver sentito alle 4 del mattino urla e rumori di oggetti in frantumi che arrivavano dall’appartamento. Intanto ieri lei ha ricevuto la visita dell’ex marito Stefano De Martino. E il ricovero arriva temporalmente dopo le voci che l’avrebbero vista esclusa dalla conduzione dell’ Isola dei famosi per Selvaggia Lucarelli. 🔗 Leggi su Open.online

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Belen dimessa dall'ospedale, come sta la showgirl: «È in buone condizioni»

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