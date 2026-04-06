Circolano voci riguardo alla conduzione dell’Isola dei famosi 2026, con una ex naufraga che potrebbe prendere il timone. La prossima stagione del programma di Mediaset si preannuncia diversa dal passato, con le registrazioni che si svolgeranno da remoto e la messa in onda prevista per l’autunno. La conferma ufficiale sulla conduttrice non è ancora arrivata, ma l’indiscrezione sta attirando l’attenzione dei fan.

L'Isola dei famosi 2026 è tra i programmi più attesi della prossima stagione televisiva di Mediaset. La nuova edizione si annuncia essere completamente rinnovata visto che verrà registrata in remoto e poi mandata in onda in autunno. Secondo quanto riportato in rete, le puntate del reality show verranno registrate nei mesi estivi nelle Filippine per poi essere trasmesse da settembreottobre sui teleschermi di Canale 5. In queste ore, l'Isola dei famosi 2026 è finita al centro di una nuova indiscrezione che se fosse confermata avrebbe del clamoroso. Secondo quanto riportato da Vanity Fair, un'ex naufraga potrebbe condurre la prossima edizione del reality show ambientato nelle Filippine. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Ex naufraga alla guida dell’Isola dei famosi 2026: l’indiscrezione clamorosa

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