Sole temporali sulle Alpi e poi picchi di 28 gradi | le previsioni del week end tra novarese e Vco

Da novaratoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il fine settimana tra novarese e VCO sarà caratterizzato da sole e temporali sulle Alpi, con temperature massime che raggiungeranno i 28 gradi. Nella notte tra giovedì e venerdì, una breve perturbazione attraverserà il Piemonte, provocando temporali. Dopo questa fase, le condizioni meteorologiche miglioreranno, con tempo più stabile e soleggiato.

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Il passaggio di una veloce perturbazione abbandonerà il Piemonte nella notte tra giovedì e venerdì, portando gli ultimi temporali prima di un generale miglioramento delle condizioni atmosferiche. Secondo le previsioni del meteorologo di 3B Meteo Lorenzo Badellino, il fine settimana sul territorio. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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