Meteo week end tra caldo e pioggia | le previsioni per Novara e il Vco

Le previsioni meteo per il fine settimana indicano un clima variabile nel novarese e nel Vco, con temperature che nelle prossime ore superano la media stagionale. Tuttavia, domenica si prevede un cambiamento con l’arrivo di piogge e un calo delle temperature, segnando la fine del periodo di tempo stabile. Il week end sarà dunque caratterizzato da giornate con alternanza tra condizioni miti e precipitazioni.

Fine settimana con clima mite, almeno in parte, quello in arrivo nel novarese e Vco. Se le prossime ore saranno caratterizzate da temperature ben oltre la media del periodo, domenica segnerà il capolinea del bel tempo. L'alta pressione, che ha garantito stabilità atmosferica nell'ultimo periodo. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Tempo instabile a Novara: torna la pioggia tra giovedì e il week endSaranno giornate caratterizzate da pioggia e successive schiarite quelle in arrivo nel novarese e Vco.

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Meteo sereno previsto per la giornata di domani, venerdì 10 aprile: nubi in transito nel corso del pomeriggio - facebook.com facebook

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