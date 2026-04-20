Torna la pioggia su Novara e il Vco ma il week end del 25 Aprile sarà con il sole | le previsioni

Nel fine settimana del 25 aprile, il cielo su Novara e il Vco sarà soleggiato, dopo giorni di pioggia. Le previsioni indicano un cambiamento delle condizioni atmosferiche in Piemonte, con l’arrivo di correnti fredde dal Nord Europa e di aria umida proveniente dall’est. Questa combinazione ha portato un aumento della nuvolosità nelle ultime ore, interessando gran parte della regione, tra cui le province di Novara e del Vco.

Il Piemonte si prepara a un cambio di scenario meteo. L'ingresso di correnti fresche dal Nord Europa, unite a un flusso di aria umida proveniente da est, porterà nelle prossime ore un aumento della nuvolosità su gran parte del territorio regionale, comprese la provincia di Novara e il Vco.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Meteo, week end tra caldo e pioggia: le previsioni per Novara e il VcoFine settimana con clima mite, almeno in parte, quello in arrivo nel novarese e Vco. Weekend di sole con punte di 25°C, ma poi ritorna la pioggia: le previsioni meteo per Novara e VcoIl consolidamento dell'anticiclone garantirà un fine settimana di stabilità atmosferica su gran parte del Piemonte, con prevalenza di sole e un clima... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Crollo temperature, arriva la pioggia: ancora un ribaltone meteo, dove e quando; Meteo, sul Varesotto torna la pioggia e porta la polvere del Sahara; Sul Lecchese torna la pioggia, ma saranno giornate calde; Pioggia e maltempo tornano sul Nordest, la giornata peggiore sarà martedì 14 aprile. Le previsioni. Giorni di tempo imprevedibile: torna la pioggia nella serata di lunedìPrima parte della settimana caratterizzata da condizioni di tempo variabile sulla nostra regione, per correnti più fresche e umide da nord-ovest che porteranno instabilità sparsa su alcuni settori e u ... bergamonews.it Ci risiamo, da Domenica 12 torna la pioggia a partire da queste regioniItalia colpita e affondata, di nuovo. A partire da domenica 12 aprile il maltempo tornerà alla riscossa su tutto il Mediterraneo centrale ad opera di un ... meteogiornale.it La Valle del Sele torna a correre: riapre ufficialmente il Ponte San Cono! Grazie alla sinergia tra istituzioni e a interventi strutturali sulla spalla e sul manto stradale, l'infrastruttura di Buccino è di nuovo percorribile in totale sicurezza. - facebook.com facebook Report torna a occuparsi del Cantiere Vittoria di Rovigo, da dove parte un nuovo filone d'indagine che lambisce aziende infiltrate dalla camorra e arriva fino all’attentato del 16 ottobre 2025 contro Sigfrido Ranucci e la sua famiglia. Rivedi l'inchiesta "Il cantiere x.com