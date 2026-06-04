Sole e rischio UV a 8 | prudenza oggi per il picco di radiazioni

Notizia in breve

Oggi il livello di radiazioni UV è molto alto, raggiungendo il picco alle otto del mattino. È consigliato utilizzare creme solari con alto fattore di protezione e indossare cappelli e occhiali da sole per evitare danni alla pelle e agli occhi. Si raccomanda di limitare l'esposizione diretta al sole nelle ore più calde e di cercare zone d'ombra. Queste precauzioni sono importanti per ridurre il rischio di scottature e di danni oculari.