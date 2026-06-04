Sole e rischio UV a 8 | prudenza oggi per il picco di radiazioni
Oggi il livello di radiazioni UV è molto alto, raggiungendo il picco alle otto del mattino. È consigliato utilizzare creme solari con alto fattore di protezione e indossare cappelli e occhiali da sole per evitare danni alla pelle e agli occhi. Si raccomanda di limitare l'esposizione diretta al sole nelle ore più calde e di cercare zone d'ombra. Queste precauzioni sono importanti per ridurre il rischio di scottature e di danni oculari.
Come proteggere la pelle con un indice UV così elevato?. Quali precauzioni adottare per evitare danni agli occhi oggi?. Quando cambieranno le condizioni meteo dopo la stabilità attuale?. Cosa porterà il fronte atlantico previsto per domani venerdì?.? In Breve Temperature tra minima di 14 gradi e massima di 24 gradi.. Venti da 5 a 10 nodi al mattino e 4-8 nodi nel pomeriggio.. Indice UV a valore 8 richiede creme ad altissima protezione e occhiali.. Passaggio di fronte atlantico previsto per venerdì dopo la stabilità anticiclonica.. Cielo sereno e indice UV molto alto per questa giornata di giovedì 4 giugno 2026. Il cielo si presenta prevalentemente poco nuvoloso in questa mattina di giovedì 4 giugno 2026, con venti che soffiano a regime di brezza. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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