Domenica soleggiata con un livello di allerta UV a quota 6, che indica un rischio moderato-alto di scottature. Si consiglia di applicare una crema solare con protezione elevata e di indossare occhiali da sole per proteggere la vista. È importante limitare l'esposizione diretta al sole nelle ore centrali della giornata, tra le 11 e le 16, per ridurre il rischio di scottature e danni alla pelle. La prudenza resta fondamentale per chi trascorre molte ore all'aperto.

? Punti chiave Come proteggere pelle e occhi con l'indice UV a quota 6?. Quali precauzioni adottare per evitare scottature nelle ore centrali?. Cosa cambierà drasticamente nelle previsioni meteo di domani lunedì?. Perché il vento cambierà intensità nel corso del pomeriggio?.? In Breve Temperature tra 9 e 12 gradi la mattina e 17-19 gradi il pomeriggio.. Venti da nord tra 4 e 7 kmh al mattino, poi da sud-ovest a 22 kmh.. Indice UV a valore 6 richiede protezione solare e occhiali da sole.. Fronte in quota porterà instabilità meteorologica nella giornata di lunedì.. Il cielo sereno e le correnti secche dell’anticiclone caratterizzano questa domenica 17 maggio 2026, offrendo una giornata di stabilità meteorologica con venti di brezza che accompagnano il risveglio della regione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Domenica di sole e allerta UV: prudenza per il rischio di scottature

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