Giovedì 4 giugno, il sole sarà al centro e i temporali interesseranno principalmente le regioni del Nord. I temporali sono previsti in serata e colpiranno alcune zone specifiche del Nord Italia. Le temperature nel centro e nel sud varieranno, con valori generalmente più elevati nel sud rispetto alle regioni centrali.

Dove colpiranno esattamente i temporali previsti per la serata? Come cambieranno le temperature tra il centro e il sud? Quali zone del nord subiranno i fenomeni più violenti? Quando inizierà il peggioramento del tempo nelle regioni settentrionali??? In Breve Pomeriggio e serata: piogge da Piemonte e Valle d'Aosta verso il centro. Toscana settentrionale: possibili isolati piovaschi durante la serata. Temperature massime in aumento al centro e in calo al Sud. Cieli sereni e sta . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Sole al centro e temporali al Nord: ecco il meteo di giovedì 4 giugno

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Pressione in calo: piogge e temporali al Nord e rilievi del Centro. Sole al Sud

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