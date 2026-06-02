Meteo scontro d’aria | temporali violenti al Nord e sole al Sud

Nel pomeriggio, alcune zone della Pianura Padana sono a rischio di grandinate a causa di uno scontro tra masse d’aria. Nel frattempo, le temperature sono in calo dopo l’ondata di calore africano. Al Nord si verificano temporali violenti, mentre al Sud il cielo rimane soleggiato.

? Punti chiave Quali aree della Pianura Padana rischiano la grandinata nel pomeriggio?. Come cambieranno le temperature dopo l'ondata di calore africano?. Dove si sposteranno i rovesci durante la giornata di mercoledì?. Perché il meteo del fine settimana prevede nuovi temporali al Nord?.? In Breve Scontro aria atlantica e calore padano causa temporali e grandine da martedì 2 giugno.. Massime a Milano tra 22 e 23 gradi con calo termico brusco.. Mercoledì 3 giugno rovesci previsti su Triveneto, coste adriatiche, Campania e Puglia.. Giovedì 4 giugno tregua nazionale prima di nuovi temporali al Nord da venerdì.. L’Italia si spacca in due questo 2 giugno 2026 tra temporali violenti al Nord e sole estivo al Sud. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Scontro tra caldo e gelo negli USA: temporali e neve, 13 Marzo 2026

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