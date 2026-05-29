Per il ponte del 2 giugno si prevedono temporali violenti al Nord, con rischio di piogge intense e grandinate, mentre al Sud il tempo dovrebbe restare soleggiato. Le condizioni atmosferiche sono influenzate dall’aria atlantica, che potrebbe favorire temporali nelle zone più alte e nelle aree di pianura del Nord. Le previsioni indicano un aumento dei fenomeni temporaleschi soprattutto nel pomeriggio e in serata, con possibili locali nubifragi. Le escursioni in montagna potrebbero essere interessate da temporali improvvisi, in particolare nelle aree alpine e prealpine.

? Domande chiave Dove colpiranno esattamente i temporali più violenti nel weekend?. Come influenzerà l'aria atlantica le escursioni in montagna?. Quali zone del Nord rischiano grandine e nubifragi martedì?. Perché il meteo sarà così diverso tra Nord e Sud?.? In Breve Instabilità nel weekend 30-31 maggio tra Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige.. Rischio grandine e nubifragi per Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta il 1 giugno.. Celle temporalesche intense colpiranno il Nord-est e la Pianura Padana martedì 2 giugno.. Possibili piogge isolate in Marche, Abruzzo e Molise durante il fine settimana.. Il rischio di forti temporali e fenomeni intensi cresce sensibilmente per il ponte del 2 giugno, con l’anticiclone che mostra segni di cedimento sulle regioni settentrionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ponte del 2 giugno: rischio temporali violenti al Nord, sole al Sud

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