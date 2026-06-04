Soldi di Pugliapromozione usati per pagare il pet-sitter di cani e gatti | i verbali dell' inchiesta

Da baritoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un'inchiesta ha rivelato che fondi di Pugliapromozione sono stati utilizzati per pagare servizi di pet-sitting per cani e gatti. I verbali dell’indagine indicano che questa gestione, avvenuta senza trasparenza, si sarebbe protratta per più di sei anni. Oltre a possibili irregolarità contabili, si evidenzia un uso dei soldi pubblici in modo non conforme alle finalità ufficiali. L’indagine è in corso e coinvolge diverse persone.

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L'inchiesta che sta scuotendo le fondamenta di Pugliapromozione oltre a far luce su presunti ammanchi contabili, sembra raccontare una vera e propria gestione privatistica della cosa pubblica che si è protratta, nel silenzio più totale, per oltre sei anni.Il decreto di sequestro preventivo emesso. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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