Soldi di Pugliapromozione usati per pagare il pet-sitter di cani e gatti | i verbali dell' inchiesta

Notizia in breve

Un'inchiesta ha rivelato che fondi di Pugliapromozione sono stati utilizzati per pagare servizi di pet-sitting per cani e gatti. I verbali dell’indagine indicano che questa gestione, avvenuta senza trasparenza, si sarebbe protratta per più di sei anni. Oltre a possibili irregolarità contabili, si evidenzia un uso dei soldi pubblici in modo non conforme alle finalità ufficiali. L’indagine è in corso e coinvolge diverse persone.