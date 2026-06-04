Soldi di Pugliapromozione usati per pagare il pet-sitter di cani e gatti | i verbali dell' inchiesta
Un'inchiesta ha rivelato che fondi di Pugliapromozione sono stati utilizzati per pagare servizi di pet-sitting per cani e gatti. I verbali dell’indagine indicano che questa gestione, avvenuta senza trasparenza, si sarebbe protratta per più di sei anni. Oltre a possibili irregolarità contabili, si evidenzia un uso dei soldi pubblici in modo non conforme alle finalità ufficiali. L’indagine è in corso e coinvolge diverse persone.
L'inchiesta che sta scuotendo le fondamenta di Pugliapromozione oltre a far luce su presunti ammanchi contabili, sembra raccontare una vera e propria gestione privatistica della cosa pubblica che si è protratta, nel silenzio più totale, per oltre sei anni.Il decreto di sequestro preventivo emesso. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Notizie e thread social correlati
Boom di ordini pet: i gatti dominano il delivery, superano i caniNegli ultimi mesi, i dati di Deliveroo mostrano un aumento consistente degli ordini di cibo per animali domestici, con i gatti che superano i cani in...
Leggi anche: Pet boom: il turismo con cani e gatti vale 9,5 miliardi di euro
Argomenti più discussi: Soldi intascati da dirigenti di PugliaPromozione: sequestro da 1,3 milioni di euro a tre indagati; I soldi (pubblici) del turismo usati per fini personali: bufera sull'Agenzia regionale Pugliapromozione, sequestro da 1,3 milioni. Indagato il dg Scandale; Soldi dell'Agenzia regionale del Turismo usati per fini personali, nuovo sequestro da 1,3 milioni di euro.
Finisce qui una storia che sarebbe buffa se non fosse una tragedia. L’unica classe dirigente che sfidò a viso aperto il colosso europeo della siderurgia venne colpita da un’accusa tanto infamante quanto grottesca. Non i politici o i giornalisti che avevano soldi facebook
Soldi intascati da dirigenti di PugliaPromozione: sequestro da 1,3 milioni di euro a tre indagatiTerzo filone investigativo nell’inchiesta sui presunti illeciti commessi dall’ex dg Matteo Minchillo (ora deceduto), che si ipotizza abbia usato i fondi ... bari.repubblica.it