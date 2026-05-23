Pet boom | il turismo con cani e gatti vale 9,5 miliardi di euro

Il settore del turismo pet-friendly vale circa 9,5 miliardi di euro. Nove proprietari su dieci incontrano difficoltà nell'organizzare le vacanze con animali domestici. Le strutture ricettive stanno adattando i servizi per accogliere questa domanda crescente, rispondendo alle esigenze di clienti che viaggiano con cani e gatti.

? Domande chiave Perché nove proprietari su dieci incontrano ostacoli organizzando le vacanze?. Come cambiano le strutture ricettive di fronte a un mercato da miliardi?. Dove si concentrano i viaggiatori che cercano spazi verdi per animali?. Quali nuove tasse potrebbero colpire chi viaggia con il proprio cane?.? In Breve 16,5 milioni di cani e gatti in Italia superano i figli sotto i 14 anni. Il 35,4% dei viaggiatori pet friendly sceglierà mete montane come il Trentino Alto Adige. Solo il 10,7% degli italiani non incontra ostacoli organizzando vacanze con animali. L'amministratore Massimo Feruzzi prevede un mercato europeo da 198 milioni di esemplari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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