Negli ultimi mesi, i dati di Deliveroo mostrano un aumento consistente degli ordini di cibo per animali domestici, con i gatti che superano i cani in popolarità. Questa tendenza indica una crescente preferenza dei proprietari per i piccoli felini, legata alla necessità di gestire più facilmente le esigenze quotidiane degli animali. Il mercato del benessere animale si sta adattando a queste richieste, con una domanda in forte crescita nel settore del delivery.

L’esigenza di ottimizzare i tempi della gestione domestica sta trasformando radicalmente il mercato del benessere animale, con una preferenza marcata per i piccoli felini che emerge dai dati di Deliveroo. In vista del Pet Day, previsto per sabato 11 aprile, l’analisi delle attività dell’ultimo anno evidenzia come la consegna a domicilio sia diventata un pilastro logistico cerca prodotti di alta qualità senza rinunciare al tempo. Le statistiche raccolte nell’ultimo dodici mesi rivelano un fenomeno sorprendente: gli acquisti dedicati ai gatti superano di circa il doppio quelli destinati ai cani sulla piattaforma. Questa tendenza non è solo un dato numerico, ma riflette un cambiamento nelle abitudini di consumo dei proprietari, spesso impegnati in ritmi lavorativi intensi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Boom di ordini pet: i gatti dominano il delivery, superano i cani

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