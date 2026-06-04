Sogno Serie B2 | la Eurimpianti Oria pareggia i conti sarà decisiva Gara 3

L'Eurimpianti Oria ha pareggiato la serie finale playoff di Serie B2, vincendo in casa contro l'avversario. La squadra ha giocato con intensità e determinazione, conquistando un risultato che rende decisiva la terza gara. La sfida si è conclusa con un pareggio, portando tutto a Gara 3. La partita si è svolta davanti al pubblico locale, che ha sostenuto la squadra fino all'ultimo punto.

ORIA - Serviva una risposta forte, decisa, da squadra che non vuole arrendersi. E la risposta dell'Eurimpianti Oria è arrivata puntuale davanti al proprio pubblico, in Gara 2 della finale playoff giocata con cuore, qualità e determinazione. Le ragazze guidate da coach Presta hanno superato la. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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