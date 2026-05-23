Basket Trieste non molla e pareggia la serie con Brescia Ci sarà gara-5!
Trieste ha vinto la partita con Brescia, con il punteggio di 83-77, pareggiando la serie. La sfida si conclude con una vittoria casalinga per Trieste, che porta la serie a una partita decisiva in trasferta. La gara-5 si giocherà lunedì sera a Brescia.
Ci sarà una gara-5! La Pallacanestro Trieste supera la Germani Brescia per 83-77 e pareggia la serie, che torna così a Brescia con l’ultimo atto che si giocherà lunedì sera. Una sfida emozionante e che alla fine ha premiato i padroni di casa, bravissimi a far loro il match negli ultimi minuti dopo che gli ospiti erano riusciti a ritrovare la parità. Per Trieste i protagonisti sono soprattutto Joshua Bannan (18 punti) e Mady Sissoko (15 punti e 9 rimbalzi), ma a corrente alternata hanno dato il loro contributo anche Colbey Ross (18 punti), Juan Toscano-Anderson e Jahmi’us Ramsey, quest’ultimi due soprattutto nel finale. Brescia ha avuto ancora un Amedeo Della Valle a mezzo servizio (3 punti in soli 10 minuti) e alla Germani non sono bastati i 14 punti di Jason Burnell. 🔗 Leggi su Oasport.it
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