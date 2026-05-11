Serie B2 femminile di tennis Tc Padova pareggia a Faenza Plebiscito per un soffio perde a Merano
Nella terza giornata del campionato di serie B2 femminile di tennis, il Tc Padova ha pareggiato contro la squadra di Faenza, mentre il Plebiscito di Padova ha perso di misura a Merano. Entrambe le squadre patavine erano in trasferta e si sono confrontate con le rispettive avversarie in questa fase del torneo nazionale. La gara ha visto un equilibrio tra le formazioni, con un risultato finale che ha lasciato aperte le speranze di entrambe.
La terza giornata del campionato della serie B2 che vede le uniche due squadre patavine impegnate in campo nella serie nazionale nella divisione cadetta, entrambe in trasferta. Tc Padova un pareggio stretto e Plebiscito che per poco non riesce a pareggiare. Questo è lo scenario dopo la pausa.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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