Serie B2 femminile di tennis Tc Padova pareggia a Faenza Plebiscito per un soffio perde a Merano

Nella terza giornata del campionato di serie B2 femminile di tennis, il Tc Padova ha pareggiato contro la squadra di Faenza, mentre il Plebiscito di Padova ha perso di misura a Merano. Entrambe le squadre patavine erano in trasferta e si sono confrontate con le rispettive avversarie in questa fase del torneo nazionale. La gara ha visto un equilibrio tra le formazioni, con un risultato finale che ha lasciato aperte le speranze di entrambe.

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