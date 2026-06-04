Gran finale per il Cesalpino Festival oggi alle ore 18.30 in Piazza Grande ad Arezzo con “Sogno d’estate”, il concerto dell’orchestra delle classi della scuola media ad indirizzo musicale con la direzione del M° Massimo Melani. In apertura si esibirà il coro degli allievi delle classi IV° delle scuole primarie Pio Borri, Leonardo Bruni e Gamurrini diretto da Filomena Gangale, Cristina Piccioli e Immacolata Puca che canterà l’inno dell’I.C. Cesalpino. Si intitola "Una scuola, una squadra" e grazie ai fondi del Pez – Piano Educativo Zonale, gestiti dal Comune di Arezzo, è stato possibile trasformare un’idea educativa in un progetto artistico e comunicativo di grande valore, che racconta la scuola Cesalpino non solo per ciò che è, ma per ciò che costruisce ogni giorno: relazioni, fiducia, competenze, senso di appartenenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sogno d’estate in piazza . Torna Cesalpino Festival

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Gran finale per il Cesalpino Festival giovedì 4 giugno in Piazza Grande

Leggi anche: Piazza grande diventa teatro dell’appuntamento conclusivo del cesalpino festival

Argomenti più discussi: Sogno d’estate in piazza . Torna Cesalpino Festival; Piazza Grande diventa teatro dell’appuntamento conclusivo del Cesalpino festival; Piazza grande diventa teatro dell’appuntamento conclusivo del cesalpino festival; Gran finale per il Cesalpino Festival giovedì 4 giugno in Piazza Grande.

Gran finale per il Cesalpino Festival giovedì 4 giugno in Piazza GrandeSogno d’estate, il concerto dell’orchestra delle classi della scuola media ad indirizzo musicale con la direzione del M° Massimo Melani ... msn.com