Sogno d’estate in piazza Torna Cesalpino Festival
Alle 18.30 si tiene il concerto “Sogno d’estate” in Piazza Grande ad Arezzo, con l’orchestra delle classi della scuola media ad indirizzo musicale diretta dal Maestro Massimo Melani. È il finale del Cesalpino Festival, evento che si svolge nella stessa piazza.
Gran finale per il Cesalpino Festival oggi alle ore 18.30 in Piazza Grande ad Arezzo con “Sogno d’estate”, il concerto dell’orchestra delle classi della scuola media ad indirizzo musicale con la direzione del M° Massimo Melani. In apertura si esibirà il coro degli allievi delle classi IV° delle scuole primarie Pio Borri, Leonardo Bruni e Gamurrini diretto da Filomena Gangale, Cristina Piccioli e Immacolata Puca che canterà l’inno dell’I.C. Cesalpino. Si intitola "Una scuola, una squadra" e grazie ai fondi del Pez – Piano Educativo Zonale, gestiti dal Comune di Arezzo, è stato possibile trasformare un’idea educativa in un progetto artistico e comunicativo di grande valore, che racconta la scuola Cesalpino non solo per ciò che è, ma per ciò che costruisce ogni giorno: relazioni, fiducia, competenze, senso di appartenenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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Il 4 giugno alle 18:30 vi aspettiamo in Piazza Grande per Sogno d’estate, il grande concerto dell’orchestra dell’IC Cesalpino! Ad inaugurare l'evento saranno le classi quarte delle scuole primarie Pio Borri, Gamurrini e Leonardo Bruni, pronte a regalarci emoz facebook
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