L’autopsia sulla studentessa palermitana di 20 anni deceduta a Lisbona ha stabilito che la causa del decesso è stata un’ischemia cardiaca, che si è verificata all’istante. La salma sarà restituita in Italia tra giovedì e venerdì.

L’ autopsia eseguita a Lisbona sul corpo di Sofia Barillà, la studentessa palermitana di 20 anni deceduta nella capitale portoghese, ha stabilito che la causa del decesso è stata un’ ischemia cardiaca che l’ha uccisa all’istante. La giovane si trovava da sola nell’appartamento che condivideva con alcune coinquiline, assenti al momento del malore: nessuno ha potuto soccorrerla o chiamare i soccorsi in tempo. Le autorità giudiziarie portoghesi hanno disposto l’esame autoptico per fare luce sulle circostanze della morte, mentre al momento la Procura di Palermo non risulta aver aperto un fascicolo sul caso. La salma dovrebbe fare rientro in Italia nel corso della settimana, con ogni probabilità tra giovedì e venerdì, grazie all’assistenza sanitaria garantita dal programma Erasmus nell’ambito del quale Sofia si trovava a Lisbona. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Autopsia su Sofia Barillà: morta per ischemia cardiaca, la salma rientrerà in Italia tra giovedì e venerdì

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